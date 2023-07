Embarcadère n°3 Péniche Spectacle – Sur le pont Rennes, 8 juillet 2023, Rennes.

Embarcadère n°3 8 et 9 juillet Péniche Spectacle – Sur le pont Gratuit

La Péniche Spectacle fête la fin de saison ! Au programme de la journée :

14h-19h : portes ouvertes (ginguette sur le quai avec orgue de barbarie, accueil libre des personnes, publics et partenaires, informations sur la Péniche Spectacle, sa programmation et ses ateliers, visite commentées des péniches et exposition photo « La Batellerie », goûter partagé et pot de l’équipage)

15h : lectures improvisées par les ateliers d’écriture annuels de L’Escalier.

16h : concert sur le pont avec la chorale Ziveli, par l’atelier annuel du choeur de femmes : Chant de femmes, musique et voix du monde

17h : concert sur le pont avec Les Sales Gosses. Accompagnés de leur fascinant bouclophone, comme deux jolis mômes qui veulent refaire le monde façon guinguette des années folles, Marie-Amélie Vivier et Sylvère Vauléon raviront vos écoutilles grâce à leurs compositions, légères et originales, tour à tour comiques, poétiques et parfois réalistes.

Péniche Spectacle – Sur le pont Quai Saint-Cyr, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T16:00:00+02:00