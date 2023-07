Lise Prat – Cherhal Péniche Spectacle Rennes, 6 avril 2024, Rennes.

Lise Prat – Cherhal Samedi 6 avril 2024, 20h30 Péniche Spectacle 14€/12.5€

Lise Prat-Cherhal est une chanteuse, auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste française, désormais elle-même, dans la vie et sur la scène. Les personnes de bon goût qui aimaient Liz Cherhal adoreront Lise. Ils retrouveront le timbre cristallin de sa voix, la délicatesse et la profondeur de ses textes qui vous mènent constamment du rire aux larmes et parfois les conjuguent.

C’est en duo et en acoustique que Lise Prat-Cherhal, vient aujourd’hui, en toute proximité, présenter son nouvel album « Les réalités ».

Dans celui-ci, l’écriture poétique et dynamique de Lise s’élargit pour explorer toutes les réalités de la vie. Les belles, les crues, les exceptionnelles, les brutales, les magnifiques et surtout les ordinaires.

Entre ses chansons, elle raconte avec humour et ironie les derniers évènements auxquels elle s’est confrontée et partage sans filtres ses réflexions les plus abouties au sujet de la condition humaine.

Plus qu’un concert, ce spectacle est une rencontre unique avec cette artiste si particulière. Elle est accompagnée de Morvan Prat au violoncelle et à la guitare.

Avec sa voix pure et légère, ses arrangements au diapason, entre humour décalé et émotion, elle vous prendra d’emblée par les sentiments et ne vous lâchera plus.

Production Péniche Spectacle dans le cadre du Festival Mythos.

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299593538 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

