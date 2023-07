Bal à l’entrepont Péniche Spectacle Rennes, 20 mars 2024, Rennes.

Bal à l’entrepont Mercredi 20 mars 2024, 12h30 Péniche Spectacle 7€

Plancher de l’entrepont : Tournent les danses, chansons d’ici et d’ailleurs, couleurs du monde. Petites “ madeleines ” enchantées qui croisent celles de l’histoire :libération, mouvements sociaux et nos mémoires individuelles : bal de mariage,de collège, 1er bal…Tout autour, se glisse la poésie des mots… Sur le Pont,tout se mélange, on chante, on raconte, on rêve… images dans la tête, sourires aux lèvres, et fourmis dans les jambes…

Avec Hugues Charbonneau (texte et musique) et Elsa Signorile (musicienne).

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299593538 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T12:30:00+01:00 – 2024-03-20T14:00:00+01:00

