En quoi c’est fait la lune ? Péniche Spectacle Rennes, 31 janvier 2024, Rennes.

En quoi c’est fait la lune ? Mercredi 31 janvier 2024, 14h30 Péniche Spectacle 8€/6€

Dans sa tanière, une renarde s’éveille aux mystères de la vie, de la nature, de la forêt… Tandis que les saisons s’écoulent, elle part en quête de la lune. De ce voyage initiatique, elle apprendra à grandir et reviendra plus riche et plus sage.

Ce théâtre de papier et d’images mêle différentes techniques baignées d’une atmosphère sonore et musicale en quadriphonie.

« En quoi c’est fait la lune ? » vous invite à vous glisser dans la peau d’une renarde, à vous émerveiller à travers ses yeux, ses oreilles, des trésors et des beautés du monde.

Sur une musique de Sam Verlen et des textes de Jean Frédéric Noa, les deux comédiennes : Virginie Guilluy et Sève Laurent, complices de toujours, évoluent dans un décor enveloppant signé Sarah Williams.

Une nouvelle création originale de la Cie Artoutai ;

Ce spectacle est coproduit par la Péniche Spectacle

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299593538 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T14:30:00+01:00 – 2024-01-31T16:00:00+01:00

2024-01-31T14:30:00+01:00 – 2024-01-31T16:00:00+01:00