Les polysonantes Péniche Spectacle Rennes, 26 janvier 2024, Rennes.

Les polysonantes Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 Péniche Spectacle 14€/12.5€

Que se passe-t-il quand on lâche trois chanteuses lyriques sur une scène…

Un feu d’artifice vocal ! Un concentré de charme, de fraîcheur et d’originalité. Trois femmes talentueuses, un tantinet espiègles chantent a cappella, en polyphonie (ou pas !), en lyrique (mais pas seulement!), dans un registre d’une très grande variété, une partition géante à trois voix, enrichie par une réécriture originale qui s’harmonise parfaitement avec l’ensemble.

Du baroque au jazz, en passant par les musiques du monde, le gospel, la variété, les airs d’opéra…voici un concert musical insolite, drôle, émouvant, léger, ironique, décalé… inattendu ! qui mêle dans une même synergie le chant, le geste, la parole, le silence et le rire… Avec toujours passion et exigence.

Les Polysonantes c’est : Nelly Pichot-Badeaud, alias Alice, soprano colorature, « feu follet-survitaminé ». Nathalie Fabre, alias Carmina, soprano lyrique léger « rigido-décalo-allumée », Anne-Claire Couchourel, alias Eva, mezzo-soprano « séductrice dynamito-enflammée ».

Trois personnalités pour un spectacle clin d’œil qui vous réchauffera très certainement le cœur.

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Rennes 35043 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

