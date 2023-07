Tichpit’oy Péniche Spectacle Rennes, 6 décembre 2023, Rennes.

Tichpit’oy Mercredi 6 décembre, 14h30 Péniche Spectacle 8€/6€

Ou l’éternelle question à soi-même : “T’es qui, toi ?” Savoir qui l’on est, n’est pas toujours simple !… Et pour le dire, même un miroir peut parfois nous tromper… Alors pour savoir qui l’on est, c’est peut-être plus facile, si en guise de miroir on se regarde plutôt dans l’autre… même si on se croit un roi, un chat, un chien, une femme, ou un enfant… Ça vaut le coup d’essayer ! Et puis se regarder dans l’autre, c’est moins solitaire, c’est plus voyageur, ça change les couleurs, c’est un peu troublant, mais très enrichissant, et ça peut même être… plus gourmand.

C’est ce que vont découvrir les personnages de nos trois histoires, au cours de leurs différents voyages… Parfois difficilement, souvent malicieusement, ils vont comprendre que mieux qu’un petit miroir trompeur, c’est surtout les autres qui nous font devenir plus grands.

Hugues Charbonneau et Elsa Signorile ont rassemblé des musiques et des contes du monde. Appuyés sur leurs traditions respectives, ils vous feront découvrir la dimension universelle que porte toute culture et comment, nourrie de ces métissages, elle continue d’évoquer toujours plus largement les grandes quêtes humaines de l’identité. « T’es qui, toi ?

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Rennes 35043 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:30:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

