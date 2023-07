La goélette, golden harvest 1S169 Péniche Spectacle Rennes, 5 décembre 2023, Rennes.

Goûtez aux délices d’une cuisine sud-américaine, dans un cadre atypique et insolite, à bord de la Goélette, aménagée en restaurant avec une vue magnifique sur le Maroni et le Suriname ». Sur ce bateau désormais sans escale, on y mange local tout en profitant d’un cadre du bout du monde. On se rencontre, on vit. A l’ère guyanaise. Ils sont chiliens, chinois, brésiliens, saint-lucien, surinamais, ils sont arrivés en Guyane pour fuir la guerre, la famille ou par amour et continuent d’écrire l’Histoire en regardant le fleuve du Maroni, celui par lequel chacun, chaque jour et chaque nuit, de face ou de dos, accoste. Que peut-on savoir de quelqu’un qui part ? Une coursive au goût d’aventure avec Ewa Kraska (texte et voix), Hugues Charbonneau (voix) et Naira Andrade (musique et voix).

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Rennes 35043 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-12-05T12:30:00+01:00 – 2023-12-05T14:00:00+01:00

