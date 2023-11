MIKIDACHE à Paris (75) Péniche Henjo Paris Catégorie d’Évènement: Paris MIKIDACHE à Paris (75) Péniche Henjo Paris, 11 novembre 2023, Paris. MIKIDACHE à Paris (75) Samedi 11 novembre, 21h00 Péniche Henjo « Lauréat du Prix Découverte de RFI en 1999, le mahorais Mikidache est une des voix de l’océan Indien. Au fil de ses albums, l’artiste mahorais affirme chaque fois davantage ses racines malgaches qu’il partage avec une grande partie de la population de Mayotte. »

Péniche Henjo 35 55 quai de la tournelle 75005 Paris

Samedi 11 novembre, 21h00
MADAGASCAR MAYOTTE
Péniche Henjo
35 55 quai de la tournelle 75005 Paris

