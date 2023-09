Cet évènement est passé Péniche Española, visite, exposition Péniche Española Vallon-en-Sully Catégories d’Évènement: Allier

Vallon-en-Sully Péniche Española, visite, exposition Péniche Española Vallon-en-Sully, 16 septembre 2023, Vallon-en-Sully. Péniche Española, visite, exposition 16 et 17 septembre Péniche Española Les adhérents de l’AVPF proposent la visite de la péniche Española dans laquelle sera installée une exposition de photographies et un film sera diffusé sur les thèmes du Canal. Sur le stand de l’AVPF et le barnum d’accueil, diverses présentations retraceront l’histoire du Canal de Berry, de la construction de la péniche et de notre Association.

Vous aurez l'occasion d'échanger avec ses membres Péniche Española Allée des soupirs, 03190 Vallon-en-Sully

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

