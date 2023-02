Atelier-spectacle participatif Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Atelier-spectacle participatif Péniche Didascalie, 15 février 2023, Ramonville-Saint-Agne. Atelier-spectacle participatif 15 février et 15 mars Péniche Didascalie Conte et musique Péniche Didascalie Port-sud rue Federico Garcia Lorca 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:lapenichedidascalie@protonmail.com »}] Les sœurs poète-pouët, présenté par KOZAÏKART.

Mercredis 15 février et 15 mars · péniche Didascalie

Matin | atelier à 9h30 · spectacle à 10h30

Après-midi | atelier à 15h30 · spectacle à 16h30 Rens. et billeterie auprès de la péniche ou lapenichedidascalie@protonmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T09:30:00+01:00

2023-03-15T18:00:00+01:00 © Péniche Didascalie

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Péniche Didascalie Adresse Port-sud rue Federico Garcia Lorca 31520 Ramonville Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Atelier-spectacle participatif Péniche Didascalie 2023-02-15 was last modified: by Atelier-spectacle participatif Péniche Didascalie Péniche Didascalie 15 février 2023 Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne