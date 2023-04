Le Grand Bain : Aimable, Hirsute Péniche Cancale, 15 juin 2023, Dijon.

Le Grand Bain : Aimable, Hirsute Jeudi 15 juin, 19h00 Péniche Cancale Gratuit

Aimable (FR) / Rock

Aimable est un homme-orchestre qui joue et chante l’absurdité de vivre.

Hirsute (FR) / Rock

HIRSUTE, c’est la rencontre d’un bassiste « GrotesK » et d’une danseuse « afro-contemporaine ». Entremêlant leurs univers, ce duo dijonnais d’adoption, propose une musique douce amer, rugueuse, remuante et vibrante.

Les influences Post Punk et Cold Wave, des rythmiques et des lignes de basses se mélangent aux sons des nappes électroniques des synthés vintage des années 80, comme un pont jeté entre Joy Division, The Fall et Depeche Mode. La musique d’HIRSUTE prend alors son envole sur des textes drolatiques, portés par une voix à la fois fébrile et furieuse, la simplicité des répétitions nous transporte dans l’univers intérieur des êtres face aux troubles du huis clos où le quotidien banal et bancal devient nourrissant.

Péniche Cancale Port du canal 21000 dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/le-grand-bain-aimable-hirsute-150623 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T19:00:00+02:00 – 2023-06-15T21:00:00+02:00

2023-06-15T19:00:00+02:00 – 2023-06-15T21:00:00+02:00

le grand bain peniche cancale

DR