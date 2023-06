San-Seyha • Chanson métissée Péniche Cancale Dijon, 10 juin 2023, Dijon.

San-Seyha • Chanson métissée Samedi 10 juin, 20h00 Péniche Cancale Entrée libre / Plein air

San-Seyha, accompagné de trois musiciens (guitare électrique et bass synthé / piano et batteries / percussions), nous embarque dans une traversée entre chanson et spoken word, nourrie de multiples influences (Gaël Faye, Grèn Sémé, Piers Faccini, Feu! Chatterton, Batlik ou encore Bashung et Lavilliers).

Il chante comme il parlerait à un ami évoquant la solastalgie, l’espoir d’un nouveau monde et la peur de perdre un passé (Térami, Mémozina), la distorsion du temps (L’écho des scaphandres), l’émancipation (Liberté barbare) et plus simplement l’amour, le voyage, les racines, le doute et la joie.

Sur scène, le quartet opère un métissage singulier de pulsations à la recherche de transes rythmiques, d’onomatopées criblant le langage comme des bouffées d’air : les riffs de guitare aériens dialoguent avec les mélodies sensibles d’un clavier soutenu par un batteur-percussionniste. Entre urbanité et mélodie, la voix de San-Seyha invite au voyage. La langue s’ouvre sur le monde, et se heurtant à ses rivages, elle se transforme.

Péniche Cancale Port du Canal, 21000 DIJON Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://penichecancale.com/ https://www.facebook.com/PenicheCancaleDijon;https://www.instagram.com/penichecancale/ La Péniche Cancale est un établissement culturel et gourmand amarré au Port du Canal de Dijon, ouvert tout au long de l’année. On peut y venir pour écouter un concert, boire un coup, pour danser sur les sons d’un bon Dj, pour manger un plat du jour, en famille, avec des potes ou quelques collègues.

À mi-chemin entre une salle de concert et un bar-restaurant, la Péniche Cancale propose une programmation musicale dédiée aux musiques actuelles, ainsi que des animations culturelles et culinaires originales.

Les terrains de jeu de la Péniche Cancale sont : sa cale, le pont-terrasse et l’été, à quai devant le bateau, sa Guinguette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00

© Latifa Messaoudi