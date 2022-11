Paris Bal Folk – BAL – L’Arlésienne + Brulette Wolf Solo Péniche Anako, Paris (75), 6 décembre 2022, .

Paris Bal Folk – BAL – L’Arlésienne + Brulette Wolf Solo Mardi 6 décembre, 19h00 Péniche Anako, Paris (75)

à partir de 8€

avec Brulette Wolf et L’Arlésienne

https://agendatrad.org/groupe/l-arlesienne_2115.htmlVIDEO : https://youtu.be/BXfu8v56A7o – Brulette Wolf« Accompagnée de mon fidèle ami depuis 16 ans, je vous propose un bal solo au violon (et un peu de nyckelharpa) à la fois doux et énergique.Je vous raconte mon histoire musicale à travers mes compositions personnelles mêlées aux influences de mon enfance.Prêt à embarquer dans ce voyage ?Alors destination le Berry, l’Auvergne, l’Irlande, le Québec, la Suède et dans mon univers !Au plaisir que se rencontrent vos pas et mes notes pour tourbillonner ensemble. »FB : https://www.facebook.com/brulettewolfconfidanses/Vidéo : https://youtu.be/WgWlnFFp6To ***HORAIRES***19h00 : ouverture de l’entrée19h15 – 20h15 : Initiation20h30 – 23h30 : Bal ***TARIFS***Entrée 8€Adhésion Paris Bal Folk : 2€ (obligatoire à la première venue de la saison, donc pour tout le monde sur ce bal qui sera le premier de la saison 2022-2023)Restauration et consommations sur place encouragées !Le bar sera tenu par l’équipe de la péniche Anako, on compte sur vous pour faire vivre le lieu non subventionné. C’est la condition de son existence !(boissons de 1,50€ à 7€ , snacks et plats de 4 à 10€) ***LIEU***La péniche Anako nous accueille sur son pont et dans sa cale jauge des entrées à 85 personnes, réservation obligatoire. ***CONSIGNES***Les affaires déposées dans la salle de danse ne sont pas surveillées, l’établissement et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol.à Mardi ! source : événement Paris Bal Folk – BAL – L’Arlésienne + Brulette Wolf Solo publié sur AgendaTrad

