Sabîl Duo – Péniche Anako Péniche Anako Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Sabîl Duo – Péniche Anako Péniche Anako, 5 mars 2023, Paris. Sabîl Duo – Péniche Anako Dimanche 5 mars, 17h00 Péniche Anako

Tarif fixe : 15 euros (Sur place, en ligne)

La musique classique arabe, de la tradition à l’innovation Péniche Anako 34 quai de la Loire 75019 PARIS Quartier de la Villette Paris 75019 Île-de-France Musiciens de la recherche et de l’improvisé, de l’énergie et de l’émotion, les maîtres du oud et du rythme, Ahmad Al Khatib et Youssef Hbeisch, expriment une soif de liberté qui renouvelle la musique orientale avec un raffinement tout en sobriété. Sabîl, c’est l’histoire de deux artistes en route mais gardant mémoire de leurs racines. Ancrée dans le patrimoine arabe classique et nourrie de mystique soufie, leur création explore de nouvelles sonorités, de nouvelles couleurs, de nouveaux rythmes, pour emmener la musique orientale vers d’audacieuses directions. Radio Nova – “Une ode à la liberté”

Le Monde – “Des artistes rares”

Mezzo – “Une des meilleures parutions”

Songlines – “Top of the World”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T17:00:00+01:00

2023-03-05T21:30:00+01:00 Alexandre Chevillard

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Péniche Anako Adresse 34 quai de la Loire 75019 PARIS Quartier de la Villette Ville Paris lieuville Péniche Anako Paris

Péniche Anako Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sabîl Duo – Péniche Anako Péniche Anako 2023-03-05 was last modified: by Sabîl Duo – Péniche Anako Péniche Anako Péniche Anako 5 mars 2023 Paris Péniche Anako Paris

Paris