Atelier de sculpture / céramiste sur Seine 27 mars – 2 avril Péniche Altruisme, quai Aulagnier, face au 163 quai Aulagnier, 92600, Asnières-sur-Seine

Mon atelier est situé sur une péniche à Asnières-sur-Seine.

Il est ouvert au public sur rendez-vous.

Au programme des Journées:

Exposition de sculptures et les dessins/peinture, présentation de mon métier.

Une performance d’artiste « Dancink« le 1er et 2 avril (sur réservation): https://www.youtube.com/watch?v=W6PLE-o4EtQ

Ateliers de modelage découverte (30 euros par personne, sur réservation).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:30:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

ceramique modelage

ZHOU YIYAN