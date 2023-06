MArcel Festival Péniche Adélaïde Paris, 14 juin 2023, Paris.

MArcel Festival 14 – 18 juin Péniche Adélaïde restauration à bord. Prix Libre

Le Marcel Festival, qu’est-ce ? C’est cinq jours de folies sur le pont, dans la salle, sur le quai. Ce sont concerts, cinéma, spectacles, cabarets, poésies, lectures, attrape-saucisson, apéro, petit-déj, brunch etc…

C’est une fin d’année en apothéose sous le soleil et les petits oiseaux (garantis même s’il pleut. C’est promis, le soleil, on l’a d’dans !). Les b-Ateliers vous accueillent à bras ouverts, le cœur plein de poum poum poum et les yeux plein d’étoiles !

