Péniche Adélaïde à votre rencontre Limay. Dernier Slow Péniche Adélaïde Limay, 24 juin 2023, Limay.

Péniche Adélaïde à votre rencontre Limay. Dernier Slow Samedi 24 juin, 19h30 Péniche Adélaïde Repas à bord. Prix libre

Un dernier slow est un spectacle musical dans lequel nous explorons « la nostalgie par avance », réunissant autour de ce thème des chansons d’artistes variés, allant de Gainsbourg, Barbara et Graeme Allwright à Clara Luciani et Juliette Armanet en passant par Alain Souchon, Joe Dassin ou Jane Birkin, ainsi que des extraits de textes d’auteurs emblématiques tels que Tchekhov, Marcel Proust ou Edmond Rostand.

« La nostalgie par avance » Qu’est-ce que c’est ? C’est ce sentiment qui nous fait ressentir par avance la nostalgie que nous éprouverons dans le futur pour le moment que nous sommes en train de vivre. C’est une difficulté d’être au présent. C’est un dédoublement de sa personne, l’une restant là, et l’autre étant déjà dans le futur, triste de ne plus être dans le présent. C’est sûrement la peur de vieillir. C’est aussi ce sentiment contradictoire que nous ressentons lorsque nous nous pensons au crépuscule d’une belle histoire, lorsque nous sommes heureux puisque ce n’est pas encore fini, mais déjà tristes, parce qu’un jour, ça le sera.

Péniche Adélaïde Quai Albert 1er 78520 Limay Limay 78520 Yvelines Île-de-France 0681435247 http://www.penicheadelaide.com https://www.facebook.com/batelierspa;https://www.instagram.com/lesb.ateliers/ [{« type »: « email », « value »: « penicheadelaide.arca@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0677954969 »}] Péniche théâtre itinérante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:30:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00

2023-06-24T19:30:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00

ARCA©