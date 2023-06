Péniche Adélaïde à votre rencontre Limay. HISTOIRE DE BABAR ET AUTRES COMPTINES Péniche Adélaïde Limay, 24 juin 2023, Limay.

Péniche Adélaïde à votre rencontre Limay. HISTOIRE DE BABAR ET AUTRES COMPTINES Samedi 24 juin, 16h00 Péniche Adélaïde Gouter à bord. Prix Libre

Venez découvrir un monde poétique et drôle, histoires d’animaux et aventures d’enfants, portées par deux chanteurs d’opéra qui se font aussi conteurs, un pianiste qui sait évoquer tous les univers, le tout illustré par des livres plein de couleurs et de fantaisie !

A travers l’histoire du célèbre éléphanteau créé par Jean de Brunhof en 1931, le compositeur Francis Poulenc invente un monde poétique et délicat, riche en clins d’oeil pour les adultes. Pour notre spectacle, l’histoire s’incarne dans le magnifique livre animé de Damien Schoëvaërt, tout en douceur et en poésie. Avec ses merveilleux dessins et les nombreuses surprises dont regorge le livre, petits et grands sont invités à passer un moment suspendu, drôle et émouvant.

Péniche Adélaïde Quai Albert 1er 78520 Limay Limay 78520 Yvelines Île-de-France 0681435247 http://www.penicheadelaide.com https://www.facebook.com/batelierspa;https://www.instagram.com/lesb.ateliers/ [{« type »: « email », « value »: « penicheadelaide.arca@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681435247 »}] Péniche théâtre itinérante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T16:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:30:00+02:00

