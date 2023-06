Péniche Adélaïde à votre rencontre Limay. CARMEN Péniche Adélaïde Limay, 23 juin 2023, Limay.

Péniche Adélaïde à votre rencontre Limay. CARMEN Vendredi 23 juin, 19h30 Péniche Adélaïde Petite restauration à bord. Prix libre

Un spectacle qui interroge les normes des genres à bord d’une péniche qui devient au fil du spectacle guinguette ou scène d’opéra. Une ode à la voix et à ses multiples esthétiques de la chanson française à l’opéra dans un spectacle frais et touchant, accompagné au piano et à l’orgue de barbarie. Un spectacle où dialogue des époques et des styles différents, pour célébrer le plaisir de chanter.

Péniche Adélaïde Quai Albert 1er 78520 Limay Limay 78520 Yvelines Île-de-France 0681435247 http://www.penicheadelaide.com https://www.facebook.com/batelierspa;https://www.instagram.com/lesb.ateliers/ [{« type »: « email », « value »: « penicheadelaide.arca@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681435247 »}] Péniche théâtre itinérante

2023-06-23T19:30:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00

