### L’exposition-vente « De grès ou de Faïence ? » présente les créations contemporaines de 21 céramistes installés à La Borne, village du Berry très réputé pour ses grès. La collection permanente de la Maison de la Céramique reflette l’infinie liberté créative permise par la terre. L’histoire d’un lieu unique, à découvrir à travers ses potiers reconnus à l’international… Chacun vous conviera dans son univers de pièces uniques, sculptures, de grès ou de faïence. Bienvenue à Samadet !

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T19:00:00

