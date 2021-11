Penestin Salle des fêtes 56760 Penestin Loire-Atlantique, Penestin Pénestin se mobilise pour le Téléthon Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Pénestin se mobilise pour le Téléthon Salle des fêtes 56760 Penestin, 3 décembre 2021, Penestin. Pénestin se mobilise pour le Téléthon

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à Salle des fêtes 56760 Penestin

Des activités pour tous, tombola, jeux. Fil rouge du cumul des kilomètres. Restauration sur place toute la journée. Accès libre au site et tarifs des actions sur place. Des activités pour tous, tombola, jeux. Fil rouge du cumul des kilomètres. Restauration sur place toute la journée. Accès libre au site et tarifs des actions sur place. Salle des fêtes 56760 Penestin Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Salle des fêtes 56760 Penestin Adresse Salle des fêtes 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin