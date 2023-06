Entre Men ar Mor et le marais du Branzais Pénestin Pénestin, 28 juin 2023, Pénestin.

Équipons-nous de tout l’attirail d’un bon observateur, et en avant pour une aventure naturaliste dans le marais du Branzais ! Entre prés salés, prairies et roselières, partons à la découverte de ce lieu exceptionnel ! Alouette, anguille, loutre… y vivez-vous ?

Et pour être plus accueillant pour la biodiversité, le site va bientôt se refaire une beauté. Cette balade sera donc aussi l’occasion d’aborder les futurs travaux de restauration.

Une sortie conviviale et sympathique pour les petit.es et les grand.es !

Public familial

Sortie pédestre

2h

Prévoir des chaussures de sport ou de marche

Financement : Conseil Départemental du Morbihan

