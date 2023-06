À la découverte des pollinisateurs sauvages Pénestin Pénestin Pénestin Catégories d’Évènement: Morbihan

Penestin À la découverte des pollinisateurs sauvages Pénestin Pénestin, 24 juin 2023, Pénestin. À la découverte des pollinisateurs sauvages Samedi 24 juin, 10h00 Pénestin Gratuit – sur inscription Partons à la découverte des pollinisateurs. Qui sont-ils ? Comment transportent-ils le pollen? Pourquoi sont-ils si importants ? Papillon, syrphe, osmie, venez à leur rencontre le temps d’une petite balade.

Sortie nature – Public familial – 2h

Prévoir des chaussures de sport ou de marche

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T12:00:00+02:00

