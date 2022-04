Pénélopes (Vitry) Théâtre Jean Vilar, 20 mai 2022, Vitry-sur-Seine.

Pénélopes (Vitry)

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai à Théâtre Jean Vilar

**Lieux de représentation et horaires en cours de précision !** Epouse fidèle d’Ulysse, Pénélope est aussi cette femme qui refuse l’ordre établi – celui qui voudrait qu’en l’absence de son époux présumé mort, elle se remarie. Contre tous les prétendants qui pillent sa maison, qui la pressent et l’obligent, elle ruse pour imposer son désir, sa volonté. Impérieuse Pénélope, mystérieuse Pénélope. Est-elle cette épouse passive et respectueuse ou cette femme libre qui exerce son libre-arbitre ? Pénélopes, forme itinérante et in situ, se propose, à partir d’interviews d’habitantes de la ville et avec le texte d’Homère, de suspendre notre jugement quelques instants et d’écouter ce que les femmes disent. Si la société formule en même temps qu’une obligation à la liberté, l’interdiction de l’exercer, comment les femmes vivent-elles ce paradoxe et qu’en disent-elles ? Comment se sentent-elles perçues par leurs proches, par la société, par les institutions ? Entre toutes les injonctions qui leur sont faites, quels chemins parviennent-elles à se frayer ? En s’appuyant sur un dispositif sonore et visuel, en faisant dialoguer littérature et documentaire, présent et passé, mythe et faits divers, il s’agira d’interroger, au plus près des habitants et avec eux, les femmes dans leur rapport aux injonctions et à la liberté. Le spectacle peut être présenté dans tous types de structures (lycées, maisons pour tous, foyers, centres sociaux, entreprises, médiathèques, ehpad, maisons d’arrêt etc). La collection de Pénélopes est actuellement composée de Pénélopes (Tarbes), Pénélopes (Ulis), Pénélopes (Nanterre) et Pénélopes (Vitry).

Sur réservation

Das Plateau – Céleste Germe

Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine



