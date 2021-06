Pénélopes (Ulis) MPT des Amonts,avec l’Espace Culture Boris Vian,les Ulis, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Les Ulis.

Pénélopes (Ulis)

MPT des Amonts, avec l’Espace Culture Boris Vian, les Ulis, le jeudi 22 juillet à 16:00

Épouse fidèle d’Ulysse, Pénélope est aussi cette femme qui refuse l’ordre établi – celui qui voudrait qu’en l’absence de son époux présumé mort, elle se remarie. Contre tous les prétendants qui pillent sa maison, qui la pressent et l’obligent, elle ruse pour imposer son désir, sa volonté. Impérieuse Pénélope, mystérieuse Pénélope. Est-elle cette épouse passive et respectueuse ou cette femme libre qui exerce son libre-arbitre ? Pénélopes, collection de formes itinérantes et in situ, proposent, à partir d’interviews d’habitantes de la ville et du territoire, d’écouter ces femmes qu’on dit « soumises ». Femmes voilées, prostituées, femmes ayant recourt à la chirurgie esthétique, femmes au foyer, nous toutes… Aujourd’hui, si la société formule en même temps qu’une obligation à la liberté, l’interdiction de l’exercer, comment les femmes vivent-elles ce paradoxe ? Qu’en disent-elles ? Comment se sentent-elles perçues par leurs proches, par la société, par les institutions ? Entre toutes ces injonctions, quels chemins se frayer ? En s’appuyant sur un dispositif sonore et musical, la comédienne Maëlys Ricordeau fera dialoguer littérature et documentaire, présent et passé, mythe et faits divers pour interroger, au plus près des habitants et avec eux, les femmes dans leur rapport à la domination, à la soumission, à la liberté. Le spectacle est conçu pour être présenté dans tous types de structures (maisons pour tous, lycées, foyers, relais, centres sociaux, médiathèques, ehpad etc.) ou chez l’habitant.

