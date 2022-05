Pénélope et Compagnie… Chansons de fil et de toile Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan Finistère Concert de Musique Ancienne avec Jeanne Marie Gilbert au chant, luth, guiterne et vièle. Avec la participation de Michèle Audureau, création tapisseries. chmk29890@gmail.com +33 6 50 85 32 40 Concert de Musique Ancienne avec Jeanne Marie Gilbert au chant, luth, guiterne et vièle. Avec la participation de Michèle Audureau, création tapisseries. Rue Saint Egarec Chapelle Saint Egarec Kerlouan

