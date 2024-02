Pendule de Disco Peniche Marcounet Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 22h00 à 04h00

.Tout public. payant – : 10 EUR

Baajar présente Pendule de Disco !

Une soirée où la musique et le mouvement perpétuel se rencontrent sur les quais de l’Hôtel de Ville à Paris. À bord de la péniche intimiste Marcounet, laissez-vous emporter par le balancement des rythmes disco et électroniques, rappelant l’hypnotique mouvement d’une pendule. Cette nuit musicale unique sera une exploration sonore où chaque note oscille et résonne avec la vibrante énergie de la ville lumière.

Rejoignez-nous pour une expérience où le concept de la pendule se traduit en musique et en danse dans un équilibre parfait entre le passé et le futur.

LINE UP

MÂI – https://on.soundcloud.com/7Mztx

LANA – https://www.instagram.com/lana.alamo/

QOSER – https://on.soundcloud.com/Y8tc6

WANDERING PULSE – https://on.soundcloud.com/3Y2p5

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/pendule-de-disco/ https://www.facebook.com/events/296364939764480/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/296364939764480/?ref=newsfeed https://shotgun.live/fr/events/pendule-de-disco?fbclid=IwAR2PARpYzr_yTXb3B2pyDuCXedOkU3L0bZ01vvOEc-sqqkYCRjoeuD9ApPc

