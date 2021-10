Amilly Ludothèque Amilly, Loiret Pendant les vacances, jouez avec la ludothèque Ludothèque Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre à Ludothèque

du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre à Ludothèque

La Ludothèque a concocté un programme d’activités variées pour les vacances de la Toussaint. Chaque jour, du 25 octobre au 5 novembre (sauf le 1er novembre !), les enfants et les familles pourront y trouver pléthore de jeux et des séances thématiques, comme « Cherche et trouve » le 26 octobre pour exercer votre sens de l’observation, ou les « Jeux d’autrefois » le 3 novembre… Une matinée ludique est aussi organisée à la médiathèque le 29 octobre ! [Suivez le guide en cliquant ici](https://fr.calameo.com/read/0045103360eda60c9a75d) Pendant les vacances, jouez avec la ludothèque Ludothèque 304 rue de la libération 45200 amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T12:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T18:00:00

