« Pendant les Deizioù, je lis un livre sur la Bretagne » Médiathèque de Pont-Scorff – Mediaoueg Pont-Skorf, 2 mars 2021-2 mars 2021, Pont-Skorf. « Pendant les Deizioù, je lis un livre sur la Bretagne »

du mardi 2 mars au samedi 3 avril à Médiathèque de Pont-Scorff – Mediaoueg Pont-Skorf

« Pendant les Deizioù, je lis un livre sur la Bretagne » est une proposition d’Emglev Bro an Oriant faite à tous de mieux découvrir le fonds breton dans différentes médiathèques du Pays de Lorient. **Les médiathèques participantes mettent en avant leurs ouvrages en langue bretonne ou à propos de la culture bretonne au mois de février et mars, pendant les Deizioù et le Mois de la Langue Bretonne.** Bubry, Caudan, Gestel, Guidel, Kervignac, Languidic, Lanester, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Quéven, Riantec… Vous voulez que votre médiathèque participe ? Contactez-nous !

Gratuit, aux horaires d’ouverture

Depuis plusieurs années, Emglev Bro an Oriant incite les médiathèques du Pays de Lorient de mettre en avant leurs fonds bretons lors des Deizioù et du Mois de la Langue Bretonne (Février> Mars) Médiathèque de Pont-Scorff – Mediaoueg Pont-Skorf 18 rue du Général de Gaulle 56620 Pont-Scorff Pont-Skorf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-02T16:00:00 2021-03-02T18:00:00;2021-03-03T09:30:00 2021-03-03T12:00:00;2021-03-03T14:00:00 2021-03-03T17:30:00;2021-03-05T16:00:00 2021-03-05T18:00:00;2021-03-06T09:30:00 2021-03-06T12:00:00;2021-03-06T14:00:00 2021-03-06T17:00:00;2021-03-09T16:00:00 2021-03-09T18:00:00;2021-03-10T09:30:00 2021-03-10T12:00:00;2021-03-10T14:00:00 2021-03-10T17:30:00;2021-03-12T16:00:00 2021-03-12T18:00:00;2021-03-13T09:30:00 2021-03-13T12:00:00;2021-03-13T14:00:00 2021-03-13T17:00:00;2021-03-16T16:00:00 2021-03-16T18:00:00;2021-03-17T09:30:00 2021-03-17T12:00:00;2021-03-17T14:00:00 2021-03-17T17:30:00;2021-03-19T16:00:00 2021-03-19T18:00:00;2021-03-20T09:30:00 2021-03-20T12:00:00;2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T17:00:00;2021-03-23T16:00:00 2021-03-23T18:00:00;2021-03-24T09:30:00 2021-03-24T12:00:00;2021-03-24T14:00:00 2021-03-24T17:30:00;2021-03-26T16:00:00 2021-03-26T18:00:00;2021-03-27T09:30:00 2021-03-27T12:00:00;2021-03-27T14:00:00 2021-03-27T17:00:00;2021-03-30T16:00:00 2021-03-30T18:00:00;2021-03-31T09:30:00 2021-03-31T12:00:00;2021-03-31T14:00:00 2021-03-31T17:30:00;2021-04-02T16:00:00 2021-04-02T18:00:00;2021-04-03T09:30:00 2021-04-03T12:00:00;2021-04-03T14:00:00 2021-04-03T17:00:00

