Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ? Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire, 7 avril 2021-7 avril 2021, Nantes.

Dans le cadre dU nouveau rendez-vous ** »Les soirées du Gérontopôle »** nous avons le plaisir de recevoir pour cette première Fabrice Gzil qui viendra nous présenter son document-repère : « Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ? ». Bénéficiant de l’appui de l’espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France, Fabrice Gzil a lancé du 13 novembre au 8 décembre 2020, **une enquête nationale auprès des professionnels des établissements accompagnant des personnes âgées. Plus de 1 800 personnes y ont répondu de manière anonyme, représentant plus de 35 métiers différents.** A partir de ces retours, un document-repère, pour soutenir l’engagement et la réflexion des professionnels a été élaboré et remis à la Ministre déléguée chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon. Ce document est composé de dix chapitres sur différentes thématiques (prendre soin des équipes, préserver la confiance avec les familles, accompagner les mourants, notamment) qui sont tous construits de la même façon : difficultés soulevées par le sujet, présentation des enjeux éthiques, repères pour guider l’action, pistes d’améliorations concrètes et perspectives pour l’après-crise. **Il s’agit d’accompagner les directeurs et les équipes dans leurs prises de décision, de les aider à se poser les questions et à faire les choix les plus éclairés possible, en trouvant les justes équilibres, sans oublier que les situations sont toujours singulières.** Un second temps de travail s’engagera dans les semaines à venir afin d’élaborer et proposer une charte éthique aux professionnels des établissements accompagnants des personnes âgées. **Programme :** **17h30-18h15** Présentation du « document-repère » : Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ? par Fabrice GZIL, Philosophe à l’Espace éthique d’Île-de-France, Chercheur associé en éthique et épistémologie au CESP, membre du CCNE. Animation générale : Pr. Gilles BERRUT, Président fondateur et Responsable scientifique du Gérontopôle des Pays de la Loire, Professeur de médecine gériatrique à l’université de Nantes et chef du pôle de gérontologie clinique au CHU de Nantes, Président du comité d’orientation de l’espace réflexion éthique des Pays de la Loire. —- **18h30-19h15 (Réservé aux adhérents)** Participation exclusive des adhérents du Gérontopôle des Pays de la Loire avec nos experts qui répondent à vos questions autour des enjeux éthiques : Fabrice GZIL, Philosophe à l’Espace éthique d’Île-de-France, Chercheur associé en éthique et épistémologie au CESP, membre du CCNE. Pr. Gilles BERRUT, Président fondateur et Responsable scientifique du Gérontopôle des Pays de la Loire, Professeur de médecine gériatrique à l’université de Nantes et chef du pôle de gérontologie clinique au CHU de Nantes, Président du comité d’orientation de l’espace réflexion éthique des Pays de la Loire.

8 rue Arthur III, 44200 Nantes



2021-04-07T17:30:00 2021-04-07T19:15:00