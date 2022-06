Pendant ce temps à Veracruz: conférence sur la vanille avec dégustation Institut Culturel du Mexique, 15 juin 2022, Paris.

Le mercredi 15 juin 2022

de 18h00 à 19h00

. gratuit Nous vous conseillons de réserver vos places, car elles sont limitées

La vanille ou fleur noire (en náhuatl) est l’une des saveurs sucrées les plus populaires dans le monde et ses origines se trouvent au Mexique, plus précisément à Papantla, dans l’État de Veracruz (qui longe le Golf du Mexique). Ce sont les Totonaques qui produisaient la vanille et qui approvisionnaient l’empire aztèque, il y a plus de 1500 ans. Les gousses étaient récoltées sur des orchidées sauvages et étaient utilisées pour aromatiser les boissons au cacao, pour décorer les parures à plumes ou les bijoux et aussi pour les rituels religieux.

C’est l’histoire que nous souhaitons vous raconter à travers la présentation interactive du chef pâtissier mexicain Luis Robledo. Il vous parlera de ce produit si iconique de la pâtisserie et de Veracruz comme une terre riche en traditions culinaires et en ingrédients.

Plus qu’une conférence, ce sera une conversation où le public pourra participer et goûter à quelques unes des créations du chef.

Institut Culturel du Mexique 119 Rue Vieille du Temple 75003 Paris

