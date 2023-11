Marché de Noël de Pen Bron Pen Bron 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La turballe

Loire-Atlantique Marché de Noël de Pen Bron Pen Bron 44420 La turballe La turballe, 2 décembre 2023, La turballe. Marché de Noël de Pen Bron 2 et 3 décembre Pen Bron 44420 La turballe Public Marché Noël de Pen Bron

Organisé par les amis de Pen Bron

Une viste de la chapelle vous seras également proposée Pen Bron 44420 La turballe Pen Bron 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 36 64 68 19 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-de-pen-bron-la-turballe-1-1.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00 FAMILLE MARCHE Détails Catégories d’Évènement: La turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Pen Bron 44420 La turballe Adresse Pen Bron 44420 La turballe Ville La turballe Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Pen Bron 44420 La turballe La turballe latitude longitude 47.30363;-2.51215

Pen Bron 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la turballe/