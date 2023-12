LA REINE DES NEIGES PELOUSSE PARADISE Ales, 29 février 2024, Ales.

Êtes vous sûrs de connaître la véritable histoire de la reine des neiges ?Cette reine dont le seul but est de glacer le monde entier ?Non ? Nous non plus ! Enfin….Retrouvez Anna et Elsa dans une trépidante aventure mêlant chanson et danse.La Compagnie Loup de Lune présente son 3ème spectacle après Scrooge et Cendrillon.Pour la première fois en France après une tournée et une avant première marocaine.

Tarif : 11.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 15:00

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales