Gard DIVORCE MOI PELOUSSE PARADISE Ales, 16 février 2024, Ales. Un couple prêt à tout, des situations délirantes et des révélations fracassante pour une séparation qui sera tout… sauf à l’amiable !Lorsqu’Emilie se fait larguer par son mari Arthur, elle ne se doute pas que 6 mois plus tard, elle va gagner à la loterie une très grosse somme d’argent. Mais pour encaisser la totalité des gains, le divorce doit être signé ! Ce sera sans compter sur Arthur, prêt à tout pour récupérer sa moitié…

Tarif : 11.00 – 15.00 euros.

Tarif : 11.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 21:00
Réservez votre billet ici
PELOUSSE PARADISE
3 RUE JOSUE LOUCHE
30100 Ales

