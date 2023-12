COMMENT CONCLURE AVEC SON MEILLEUR AMI PELOUSSE PARADISE Ales Catégorie d’Évènement: Alès COMMENT CONCLURE AVEC SON MEILLEUR AMI PELOUSSE PARADISE Ales, 14 février 2024, Ales. Quand l’amitié se transforme en amour, il y a des signes qui ne trompent pas. Mais quels sont les signes et comment ne pas se tromper.Quand les sentiments amoureux s’immiscent dans cette amitié, il est alors aussi difficile de tout avouer que d’y résister.Tenteront-ils quelque chose au risque de tout perdre ? Arriveront-ils à conclure ?Un duo attachant, des situations explosives et drôles, dans une comédie presque romantique.

Tarif : 11.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 19:00
Réservez votre billet ici
PELOUSSE PARADISE
3 RUE JOSUE LOUCHE
30100 Ales

