CHERCHE PAS TA CULOTTE C’EST TA FEMME – CHERCHE PAS TA CULOTTE C EST TA FEMME PELOUSSE PARADISE Ales Catégorie d’Évènement: Alès CHERCHE PAS TA CULOTTE C’EST TA FEMME – CHERCHE PAS TA CULOTTE C EST TA FEMME PELOUSSE PARADISE Ales, 3 février 2024, Ales. Cherche Pas Ta Cullote, C’est Ta Femme Qui La Porte !Comment déconstruire son mâle ? Lyna a trouvé son idéal masculin, Tom. Un homme fort, viril, rassurant, solide. Un homme de l’ancien monde.Quand Tom demande Lyna en mariage, c’est le plus beau jour de sa vie et quand elle découvre qu’il la trompe c’est le pire.Comme elle ne veut ni le quitter, ni qu’il la trompe, la seule solution est d’en faire un homme du monde nouveau en le déconstruisant.Mais Tom n’est pas un homme facile à déconstruire. Heureusement Lyna va trouver un moyen très inattendu.Le placement étant libre, les portes de la salle ouvrent 1h avant la représentation.

Tarif : 11.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 21:00 Réservez votre billet ici PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales Détails Catégorie d’Évènement: Alès Autres Code postal 30100 Lieu PELOUSSE PARADISE Adresse 3 RUE JOSUE LOUCHE Ville Ales Departement 30 Lieu Ville PELOUSSE PARADISE Ales Latitude 44.122917 Longitude 4.085074 latitude longitude 44.122917;4.085074

PELOUSSE PARADISE Ales 30 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ales/