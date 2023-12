POURQUOI LES FEMMES AIMENT LES CONNARDS PELOUSSE PARADISE Ales, 9 février 2024, Ales.

Doux, gentil, bienveillant et propre sur lui, Louis est le type même du garçon timide et réservé que les filles trouvent fade et chiant . Mais Alysson va tenter de changer tout ça.Celle qu’il croit avoir rencontré sur un site pour célibataires, arrivera-t-elle à faire de lui un macho ?Un séducteur viril et sûr de lui, un bad boy qui fait souffrir les filles, un sale type qui les rend malheureuses et totalement accro ? Un connard quoi !Le Saviez-vous?Patrick Hernandez est l’auteur de plusieurs pièces à succès comme Jamais le deuxième soir , Les colocs , Les hommes préfèrent les emmerdeuses .

Tarif : 11.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 19:00

Réservez votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales