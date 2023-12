LA BONNE COPINE RUTHY DEVAUCHEL PELOUSSE PARADISE Ales, 8 février 2024, Ales.

La bonne copine, soit vous en avez une, soit vous en êtes une. La bonne copine te donne tous les bons conseils qu’elle n’a jamais suivis.La bonne copine veille à ce que tu manges, boives et fumes pas trop, en le faisant à ta place. La bonne copine tu peux tout lui dire, tu sais qu’elle te jugera pas parce qu’elle est pire que toi. La bonne copine a une capacité d’écoute supérieure à celle de ton psy et ton chat. La bonne copine c’est ta bouée. Tu peux aller à la piscine avec, c’est toi que les hommes regarderont. La bonne copine est une tombe, celle du cadavre de tes exs. La bonne copine sera le témoin de ton mariage et de toutes les autres conneries que tu es susceptible de faire. La bonne copine a des dossiers sur toi, si t’es pas morte de honte, tu seras morte de rire. La bonne copine c’est la revanche de toutes les filles trop ou pas assez. La bonne copine est une spécialiste des enterrements de vie de jeune fille.Ce spectacle, qu’il est conseillé de voir avec sa bonne copine, est également accessible aux hommes, vous pouvez en amener un sans problème.

Tarif : 11.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales