ENCHANTE LA COMEDIE MUSICALE PELOUSSE PARADISE Ales, samedi 3 février 2024.

Venez vivre 1h30 de magie, de musique, de rires et de péripéties rocambolesque ! Enchanté est un spectacle musical déjanté, à voir en famille ! Emma, jeune adolescente, se retrouve mystérieusement plongée dans le royaume féerique d’Enchanté. Dans ce lieu inconnu, elle y fait la connaissance de Guilhem, un troubadour à la ramasse, et de Rhina, une jeune aventurière mi-humaine mi-animale pas très futée. Cette rencontre marque le début d’une aventure intrépide et déjantée. Amenée dans ce monde par une mystérieuse prophétie, elle se liera d’amitié avec les Anumains, un peuple rustique et bienveillant.Emma devra faire son possible pour résoudre la prophétie et sauver le Royaume. Mais entre mensonges et manigances, il est difficile de savoir à qui se fier. Entre une Reine orgueilleuse et une Princesse capricieuse, qui devra-t-elle soutenir ? C’est avec l’aide de ses deux compagnons de route hauts en couleur qu’elle va tenter de sauver ce Royaume.

Tarif : 11.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 15:30

Réservez votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30