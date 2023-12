PSY SEX AND FUN PELOUSSE PARADISE Ales Catégorie d’Évènement: Alès PSY SEX AND FUN PELOUSSE PARADISE Ales, 1 février 2024, Ales. La comédie qui réconcilie les couples !Il existe un expert qui règle absolument tous les petits soucis conjugaux.Mais que se passe-t-il quand le meilleur expert matrimonial du monde tombe amoureux de sa patiente ?Comment faire quand celui qui est censé sauver votre couple fait tout pour le détruire ?Il va régler vos problèmes de couple, et si vous n’en avez pas… il va vous en créer !Une comédie pleine de rebondissements dans laquelle il vous est interdit de raconter la fin à vos amis !

Tarif : 11.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:30
PELOUSSE PARADISE
3 RUE JOSUE LOUCHE
30100 Ales

