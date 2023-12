MON MARI EST UN SALE CON PELOUSSE PARADISE Ales, 19 janvier 2024, Ales.

Suite à une intoxication alimentaire, le futur mari d’Elise passe par tous les stades de l’enfance…Elise et Jean-Michel ont la joie de vous annoncer leur mariage qui aura lieu Samedi.. ou pas ! Pour rentrer dans son smoking, Jean-Mi a abusé de barres de régime Comme je m’aime ! et cela a eu pour conséquence de le faire maigrir… du cerveau. Une comédie cataclysmique et déjantée interprétée par un duo de choc.Auteur : Joachim Desmoines, Leda GiacomelliArtistes : Jordi Cardoner, Cécile Batailler

Tarif : 11.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 19:00

Réservez votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales