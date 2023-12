HARMONICE – HARMONICE MEGEVE PATINOIRE DU PALAIS DES SPORTS Megeve, 28 décembre 2023, Megeve.

Bien Entendu, le Père Noël est au rendez-vous et comme chaque année, il apporte bonne humeur, surprises et cadeaux. Tout le monde est heureux, mais cela ne va pas sans attiser certaines jalousies. Le Père Noël n’est pas au bout de ses peines pour que la fête soit magique jusqu’à la fin de la nuit. Patinage, acrobaties et magie se mêlent pour votre plus grand plaisir ! Pour les tarifs de groupe à partir de 12 personnes merci de nous contacter par mail : contact@patinair.com

Tarif : 25.00 – 32.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 18:00

Réservez votre billet ici

PATINOIRE DU PALAIS DES SPORTS 247 RUE PALAIS DES SPORTS 74120 Megeve