[Concert] For the Hackers Pelouses du Front de Mer Dieppe, 15 août 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

L’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie à le plaisir de vous convier à son concert estival avec en tête d’affiche For The Hackers, groupe de 5 normands jouant des titres Pop Rock Electro ! Venez découvrir leur univers musical haut en couleur !

En première partie de ce concert, vous aurez le plaisir d’entendre Moora proposant des titres associant de l’indie-pop et de l’electro avec sa guitare électrique et son clavier. Artiste complète, compositrice et productrice, se sera un réel plaisir de l’écouter..

2023-08-15 20:00:00 fin : 2023-08-15 . .

Pelouses du Front de Mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Dieppe-Normandie Tourist Office is pleased to invite you to its summer concert headlined by For The Hackers, a 5-piece band from Normandy playing Pop Rock Electro! Come and discover their colorful musical universe!

Opening the concert, you’ll have the pleasure of hearing Moora perform a mix of indie-pop and electro with her electric guitar and keyboard. A complete artist, composer and producer, she’ll be a real pleasure to listen to.

La Oficina de Turismo de Dieppe-Normandie tiene el placer de invitarle al concierto de verano de For The Hackers, un grupo de 5 músicos de Normandía que tocan Pop Rock Electro Venga a descubrir su colorido universo musical

En la primera mitad del concierto, tendrá el placer de escuchar a Moora interpretar temas que combinan indie-pop y electro con su guitarra eléctrica y su teclado. Artista completa, compositora y productora, será un verdadero placer escucharla.

Das Office de Tourisme de Dieppe-Normandie freut sich, Sie zu seinem Sommerkonzert mit dem Headliner For The Hackers einladen zu können, einer fünfköpfigen Band aus der Normandie, die Pop-Rock-Elektro-Titel spielt! Entdecken Sie ihre farbenfrohe Musikwelt!

Im ersten Teil des Konzerts werden Sie das Vergnügen haben, Moora zu hören, die mit ihrer elektrischen Gitarre und ihrem Keyboard Titel vorstellt, die Indie-Pop und Electro miteinander verbinden. Sie ist eine komplette Künstlerin, Komponistin und Produzentin, und es wird ein wahres Vergnügen sein, ihr zuzuhören.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche