[Concert] Imen Es & Franglish Pelouses du front de mer Dieppe, 29 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Dans le cadre des animations estivales de la ville de Dieppe et en partenariat avec le Casino Partouche, le samedi 29 juillet, nous avons le plaisir de vous convier au concert d’Ilmen Es, artiste pop française et de Franglish, rappeur français. Venez passer un agréable moment sur les pelouses du front de mer tout en profitant de l’air marin..

2023-07-29 21:00:00 fin : 2023-07-29 . .

Pelouses du front de mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



As part of Dieppe’s summer entertainment program, and in partnership with Casino Partouche, we are delighted to invite you to a concert by French pop artist Ilmen Es and French rapper Franglish on Saturday July 29. Come and enjoy the sea air on the seafront lawns.

En el marco del programa de animación estival de Dieppe y en colaboración con el Casino Partouche, tenemos el placer de invitarle el sábado 29 de julio al concierto del artista pop francés Ilmen Es y del rapero francés Franglish. Venga a disfrutar del aire marino en el césped del paseo marítimo.

Im Rahmen der Sommerveranstaltungen der Stadt Dieppe und in Zusammenarbeit mit dem Casino Partouche freuen wir uns, Sie am Samstag, den 29. Juli, zum Konzert der französischen Popkünstlerin Ilmen Es und des französischen Rappers Franglish einzuladen. Verbringen Sie einen angenehmen Moment auf den Rasenflächen der Strandpromenade und genießen Sie dabei die Seeluft.

