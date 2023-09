Cet évènement est passé Archéologie subaquatique : baptême de plongée archéologique Pelouse Plage Castillon-la-Bataille Catégories d’Évènement: Castillon-la-Bataille

Gironde Archéologie subaquatique : baptême de plongée archéologique Pelouse Plage Castillon-la-Bataille, 17 septembre 2023, Castillon-la-Bataille. Archéologie subaquatique : baptême de plongée archéologique Dimanche 17 septembre, 10h00 Pelouse Plage Gratuit. Entrée libre. À partir de 12 ans. Pensez à venir avec votre maillot de bain. Dans le cadre de la campagne archéologie subaquatique sur la commune de Castillon-la-Bataille, l’équipe de plongeurs archéologues de la commission archéologie FFESSM de Nouvelle-Aquitaine (CSNA) vous propose des baptêmes ludiques de plongée archéologique.

Les archéologues seront également en intervention sur le site durant toute la journée. Au programme :

– De 10h à 12h : rencontrez les plongeurs archéos et participez à un ramassage écologique dans la zone de Pelouse-Plage.

– De 14h à 17h : profitez d’un baptêmes de plongée « à la recherche de l’épée du chevalier ». Pelouse Plage 1 promenade Dubourdieu, 33350 Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

