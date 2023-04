Cha Cha Chabelita – Vous revoir Pelouse pieds nus, 29 avril 2023, Lille.

Cha Cha Chabelita – Vous revoir 29 et 30 avril Pelouse pieds nus gratuit

Vous revoir, c’est un groupe de cinq femmes marrantes, décalées et puissantes qui nous accueillent près de leur impressionnant portique dans, sous, et sur lequel elles nous font voir leur technicité impeccable et leurs numéros sans chichis mais qui chamboulent.

de et avec : Noémi Devaux, Aurora Dini, Gentiane Garin, Carla Margarita Manrique Mendoza, Gal Zdafee regards extérieurs : Marine Fourteau, Marcel Vidal Castells, Noémie Armbruster regard sur le mouvement : Ezra Groenen création lumière : Carine Gérard création costumes : Romane Cassard regard et travail musical : Eve Manson régies générale et plateau : Rafaël Fouilloux constructeur : Sud Side, Antoine Gautron

production déléguée : Le Palc, pôle national cirque Châlons-en-Champagne chargé de développement : Régis Huvelin administrateur : Mathieu Toubart coproduction : Plateforme 2 pôles cirque en Normandie – Le Palc, pôle national cirque, Châlons-en-Champagne – Le Carré magique, pôle national cirque, Lannion – Le Plus Petit Cirque du monde, Bagneux – L’espace périphérique, La Villette – CirQ’ônflex, Dijon – Cirk’Eole, Montigny-lès-Metz – DGCA – DRAC Grand Est résidences : La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Toulouse – La Cascade, pôle national cirque, Ardèche – Académie Fratellini, Saint-Denis

50 min I dès 6 ans I gratuit

Pelouse pieds nus

Gare Saint Sauveur entrée Cours St So

25 bd Jean-Baptiste Lebas Lille

dans le cadre du festival de cirque du Prato Les Toiles dans la ville #7

organisé avec ses 26 partenaires du 28 avril au 28 mai

2023-04-29T17:00:00+02:00 – 2023-04-29T17:50:00+02:00

2023-04-30T15:30:00+02:00 – 2023-04-30T16:20:00+02:00

D.Leborgne