Pelouse + Marc Nammour & Loïc Lantoine Mâcon, 27 novembre 2021, Mâcon.

Pelouse + Marc Nammour & Loïc Lantoine Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon

2021-11-27 20:30:00 – 2021-11-27 03:00:00 Cave à Musique 119 Rue Boullay

Mâcon Saône-et-Loire

Si vous aimez > La Canaille / Arno / Casey

PELOUSE

Grenoble/Orléans [post-chanson]

PELOUSE est un concentré de musiques acoustiques et électroniques – violoncelle, claviers et saxophone – dessinant un pont entre le rock indépendant et la chanson contemporaine.

À l’image des compositions musicales, les textes de Xavier Machault naviguent entre récits noirs et accès surréalistes. Écho à notre monde fissuré et absurde, PELOUSE n’a pas peur de nous mener vers des abîmes. Mais maniant l’art du décalage avec finesse, le trio ne tombe jamais dans le sérieux et le sinistre. Dans le fond comme dans la forme, PELOUSE frôle joyeusement les limites du raisonnable. Nouvel album « BOWLING » (sept. 2021).

Line up > Xavier Machault [chant] Martin Debisschop [basse électrique] Quentin Biardeau [claviers, saxophone ténor] John Caballé [son] Manue Joubier [lumières]

Coproduction : Saint-Martin d’Hères en Scène / Château Rouge – Annemasse / Le Train-Théâtre – Portes lès-Valence

Le Grille-pain est soutenu par : la DRAC Auvergne Rhône-Alpes // la Région Auvergne Rhône Alpes // le Conseil Départemental de l’Isère // la Ville de Grenoble // l’ADAMI // la SPEDIDAM

MARC NAMMOUR & LOÏC LANTOINE

Paris/Lille [chanson pas chantée]

Le projet FIERS ET TREMBLANTS est né de l’envie de Marc Nammour de créer un pont entre la chanson française et le rap. Sa rencontre sur scène avec Loïc Lantoine en 2010 autour du mélange improvisé de leurs répertoires respectifs, les incite à envisager de retravailler ensemble, un jour …

C’est donc huit ans plus tard à l’occasion de ce nouveau projet que les deux artistes se retrouvent pour faire naître ce pont entre leurs univers musicaux.

Accompagnés par les 3 musiciens du groupe La Canaille, Marc Nammour et Loïc Lantoine croisent leur verbe dans une ambiance musicale aux sonorités urbaines, au service d’une parole poétique et ancrée dans le réel. Les textes écrits conjointement font écho à des valeurs humanistes revendiquées, à ce qu’ils sont, ce qu’ils refusent et ce à quoi ils aspirent.

« Nous regardons le monde du même belvédère, fiers et tremblants

Fiers du chemin parcouru, de ne pas céder à la bêtise ou la facilité, fiers de vivre la main tendue avant le poing fermé, de savoir reconnaître la beauté universelle…

Tremblants car remplis de doutes et d’incertitudes, en recherche permanente avec plus de questions que de réponses, tremblants car assumant pleinement notre ultra-sensibilité, notre vulnérabilité à l’heure où cela passe pour un aveu de faiblesse … »

Line up > Marc NAMMOUR [texte, chant] Loïc LANTOINE [texte, chant] Jérôme BOIVIN [basse, clavier] Thibault BRANDALISE [batterie, pad] Valentin DURUP [guitare, clavier, MPC]

