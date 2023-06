Fête aux Pèlerins 2023 Pelouse Les Lierres Chamonix-Mont-Blanc, 10 juin 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Samedi 10 juin 2023, c’est la fête aux Pèlerins ! Les nombreux partenaires organisateurs ont le plaisir de vous convier à cette journée spéciale à partir de 14h30 sur la promenade Marie Paradis (pelouse des Lierres)..

Pelouse Les Lierres promenade Marie Paradis

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Saturday, June 10, 2023, it’s the Pilgrims’ Day! The many organizing partners are pleased to invite you to this special day starting at 2:30 pm on the Marie Paradis promenade (Lierres lawn).

El sábado 10 de junio de 2023, ¡los peregrinos estarán de fiesta! Los numerosos socios organizadores están encantados de invitarle a este día tan especial, que comenzará a las 14:30 en la Promenade Marie Paradis (La Pelouse des Lierres).

Am Samstag, den 10. Juni 2023, findet das Pilgerfest statt! Die zahlreichen organisierenden Partner freuen sich, Sie zu diesem besonderen Tag ab 14:30 Uhr auf der Promenade Marie Paradis (Rasen der Lierres) einzuladen.

