Annulé | Brocante jouet/vêtement puériculture Pelouse du quartier des Fours a Chaux Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Annulé | Brocante jouet/vêtement puériculture Pelouse du quartier des Fours a Chaux, 9 octobre 2022, Senlis. Annulé | Brocante jouet/vêtement puériculture Dimanche 9 octobre, 07h00 Pelouse du quartier des Fours a Chaux

Entrée libre et gratuite, place exposant sur réservation

Par l’association Bien être aux fours à chaux Pelouse du quartier des Fours a Chaux Rue des Fours À Chaux, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Brocante de jouet puériculture annuel organiser par l’association « Bien etre au fours a chaux » comptant sur une excellente arrière saisons.

La participation à cette brocante se fait par réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T07:00:00+02:00

2022-10-09T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Pelouse du quartier des Fours a Chaux Adresse Rue des Fours À Chaux, 60300 Senlis Ville Senlis lieuville Pelouse du quartier des Fours a Chaux Senlis Departement Oise

Pelouse du quartier des Fours a Chaux Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Annulé | Brocante jouet/vêtement puériculture Pelouse du quartier des Fours a Chaux 2022-10-09 was last modified: by Annulé | Brocante jouet/vêtement puériculture Pelouse du quartier des Fours a Chaux Pelouse du quartier des Fours a Chaux 9 octobre 2022 Pelouse du quartier des Fours a Chaux Senlis Senlis

Senlis Oise