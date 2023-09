[Cirque] Zavatta Pelouse du Front de Mer Dieppe, 3 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Déjà 45 ans que l’enseigne Zavatta circule sur les routes de l’hexagone et cette année le Nouveau Cirque Zavatta est encore fier de faire perdurer la tradition instaurée par le plus populaire des clowns français, Achille.

Ce nouveau spectacle 2023 c’est deux heures de spectacle inédit, d’émotions, de frissons, de sensations, de rires.

Deux heures de spectacle pour un moment unique de féerie.

Il est temps de retrouver les souvenirs d’enfance, l’odeur du pop-corn, de la barbe à papa, l’odeur de la piste ….

Le Nouveau Cirque Zavatta est impatient de vous retrouver sous son chapiteau pour un moment de plaisir et de joie partagé..

2023-10-03 19:30:00 fin : 2023-10-03 . .

Pelouse du Front de Mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Zavatta name has been touring France for 45 years, and this year the Nouveau Cirque Zavatta is proud to continue the tradition established by France?s most popular clown, Achille.

This new 2023 show is two hours of emotion, thrills, sensations and laughter.

Two hours of entertainment for a unique moment of enchantment.

It’s time to rediscover childhood memories, the smell of popcorn and cotton candy, the smell of the ring?

Le Nouveau Cirque Zavatta looks forward to welcoming you to its big top for a moment of shared pleasure and joy.

El nombre de Zavatta lleva 45 años de gira por Francia, y este año el Nouveau Cirque Zavatta se enorgullece de continuar la tradición establecida por el payaso más popular de Francia, Achille.

Este nuevo espectáculo 2023 son dos horas de emoción, suspense, sensaciones y risas.

Dos horas de entretenimiento para un momento único de encanto.

Es el momento de redescubrir los recuerdos de la infancia, el olor de las palomitas y del algodón de azúcar, el olor de la pista?

Le Nouveau Cirque Zavatta le espera bajo su carpa para un momento de placer y alegría compartidos.

Seit 45 Jahren ist Zavatta auf den Straßen Frankreichs unterwegs, und auch in diesem Jahr ist der Nouveau Cirque Zavatta stolz darauf, die Tradition fortzusetzen, die der beliebteste Clown Frankreichs, Achille, begründet hat.

Die neue Show 2023 ist ein zweistündiges Spektakel voller Emotionen, Gänsehaut, Sensationen und Lachen.

Zwei Stunden Show für einen einzigartigen Moment des Zaubers.

Es ist Zeit, die Erinnerungen an die Kindheit wieder aufleben zu lassen, den Geruch von Popcorn und Zuckerwatte, den Geruch der Manege?

Der Neue Zirkus Zavatta freut sich darauf, Sie in seinem Zirkuszelt für einen Moment des Vergnügens und der geteilten Freude wiederzusehen.

Mise à jour le 2023-09-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche